Что будет, если запить творог чаем и кофе: объясняет эндокринолог

Что будет, если запить творог чаем и кофе: объясняет эндокринолог
Творог крайне полезен, вот только нужно правильно его есть. Фото: pixabay.com

Многие из нас привыкли лакомиться сырниками на завтрак, запивая их горячим напитком, но мало кто задумывается, насколько полезен такой прием пищи.

О пользе творога можно говорить бесконечно. Он не только является источником кальция, но также способен на самые неожиданные вещи: снизить волнение, устранить последствия стресса, снизить уровень «плохого» холестерина, уменьшить риск возникновение гипертонии и на многое другое. А еще творог вкусный – из него россияне любят готовить сырники и запеканки, которые так приятно есть на завтрак, попивая горячий чай или кофе. Вот только вынуждены вас огорчить: пользы от такого приема пищи мало. Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в своем блоге объяснила, почему нельзя запивать творог чаем и кофе, и какой процент жирности стоит выбирать.

Павлова рекомендует покупать творог нормальной жирности – 5-9%. Она отметила, что многие полагают, что чем жирнее продукт, тем лучше усваивается кальций, но доказательств такой теории нет.

Также специалист заявила, что лучше не запивать творог и блюда, сделанные из него, чаем или кофе. Это мешает организму получать полезные вещества из творога.

«Проблема в том, что эти напитки разрушают содержащиеся в твороге кальций, железо, витамины группы В и А»,

— объяснила эндокринолог.

На вопросы о том, чем же теперь запивать любимые сырники, Павлова порекомендовала обратить внимание на кефир. Также специалист посоветовала есть творог вместе с медленными углеводами — овощами и зерновым хлебом. Такой прием пищи будет не только полезным, но и сытным.

А вот от варенья и меда в качестве добавок в творог стоит отказаться. Любители сладенького могут подсластить продукт при помощи стевии или эритрита, пишет Попова.

Напоминаем, что для некоторых творог, даже если его не запивать чаем, не приносит пользы, а один вред. Отказаться от продукта нужно тем, у кого есть аллергия на молочный белок, а ограничить употребление продукта пациентам с заболеванием почек, атеросклерозом и ожирением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что специалист рассказал, почему вредны сладкие добавки к творогу.

творог чай эндокринолог


 

Новости партнеров
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета "Окей" на Савушкина
Комитет по здравоохранению хочет ограничить передвижения петербуржцев
Комитет по здравоохранению хочет ограничить передвижения петербуржцев
Три петербургских вуза вошли в рейтинг лучших бизнес-университетов мира
Три петербургских вуза вошли в рейтинг лучших бизнес-университетов мира
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Что будет, если запить творог чаем и кофе: объясняет эндокринолог
В ДТП на КАД погиб 59-летний иностранец: его «Жигули» врезались в ...
Добрый, надежный и просто есть. Каков он, идеальный отец, по мнению россиян
Бабушка посоветовала: раскрыта причина расставания принца Уильяма с Кейт Миддлтон
Жители Ленобласти могут увидеть в субботу первый снег
Жители Петербурга мяса и овощей едят меньше, чем в остальных городах России
Кровь, огонь, драконы. Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Названо самое эффективное лекарство при боли в суставах