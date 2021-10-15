Что будет, если запить творог чаем и кофе: объясняет эндокринолог

Творог крайне полезен, вот только нужно правильно его есть. Фото: pixabay.com

Творог крайне полезен, вот только нужно правильно его есть. Фото: pixabay.com

Многие из нас привыкли лакомиться сырниками на завтрак, запивая их горячим напитком, но мало кто задумывается, насколько полезен такой прием пищи.

О пользе творога можно говорить бесконечно. Он не только является источником кальция, но также способен на самые неожиданные вещи: снизить волнение, устранить последствия стресса, снизить уровень «плохого» холестерина, уменьшить риск возникновение гипертонии и на многое другое. А еще творог вкусный – из него россияне любят готовить сырники и запеканки, которые так приятно есть на завтрак, попивая горячий чай или кофе. Вот только вынуждены вас огорчить: пользы от такого приема пищи мало. Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в своем блоге объяснила, почему нельзя запивать творог чаем и кофе, и какой процент жирности стоит выбирать.

Павлова рекомендует покупать творог нормальной жирности – 5-9%. Она отметила, что многие полагают, что чем жирнее продукт, тем лучше усваивается кальций, но доказательств такой теории нет.

Также специалист заявила, что лучше не запивать творог и блюда, сделанные из него, чаем или кофе. Это мешает организму получать полезные вещества из творога.

«Проблема в том, что эти напитки разрушают содержащиеся в твороге кальций, железо, витамины группы В и А»,

— объяснила эндокринолог.

На вопросы о том, чем же теперь запивать любимые сырники, Павлова порекомендовала обратить внимание на кефир. Также специалист посоветовала есть творог вместе с медленными углеводами — овощами и зерновым хлебом. Такой прием пищи будет не только полезным, но и сытным.

А вот от варенья и меда в качестве добавок в творог стоит отказаться. Любители сладенького могут подсластить продукт при помощи стевии или эритрита, пишет Попова.

Напоминаем, что для некоторых творог, даже если его не запивать чаем, не приносит пользы, а один вред. Отказаться от продукта нужно тем, у кого есть аллергия на молочный белок, а ограничить употребление продукта пациентам с заболеванием почек, атеросклерозом и ожирением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что специалист рассказал, почему вредны сладкие добавки к творогу.