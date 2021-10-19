Счет за коммунальные услуги расстроил петербуржца

Информация в квитанции о задолженности оставалась даже после ее погашения, что очень расстраивало собственника. Фото: Baltphoto

Информация в квитанции о задолженности оставалась даже после ее погашения, что очень расстраивало собственника. Фото: Baltphoto

Житель города просил суд взыскать с управляющей компании 110 тыс. рублей, а получил в десять раз меньше. Об этом сообщает пресс-служба судов Петербурга.

В Куйбышевский районный суд Петербурга обратился Петр Журавлев с просьбой взыскать с ООО «Жилкомсервис №1 Центрального района» компенсацию морального вреда и штраф за нарушение прав потребителей.

Мужчине принадлежит доля в квартире в доме по улице Рылеева, управлением жилым домом занимается ООО «Жилкомсервис №1 Центрального района». У собственников образовалась задолженность за жилищно-коммунальные услуги за период с 2008 года по 2015 год, которая была погашена по мировому соглашению в 2015 году.

Однако информация в квитанциях о задолженности оставалась даже после ее погашения. В июне 2021 года Куйбышевский суд обязал исключить из квитанции за январь 2021 года информацию о задолженности в размере более 32 тыс. рублей.

Журавлев требовал от управляющей компании исправленную квитанцию и оценил моральный вред в 110 тыс. рублей. Представитель ответчика в суд не явился. Суд взыскал в пользу Журавлева 10 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, суд Петербурга взыскал более 2,5 млн рублей с интернет-магазина за недоставленный товар.