В Петербурге чиновники должны будут пройти инструктаж перед поездкой за границу

Выходит дополнение постановления правительства «о порядке направления в служебные командировки лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга», по которому чиновники должны будут прослушать специальный инструктаж перед поездкой за границу. Об этом сообщает АБН со ссылкой на постановление Смольного.

Чиновники Петербурга будут обязаны слушать инструктажи перед командировками за границу России. Обязательно проходить новую инструкцию обяжут госслужащих, которым предстоит заграничная командировка и которые имеют доступ к гостайне. Им объяснят, что можно и нельзя говорить за пределами России.

В комитете по внешним связям за пять дней до выезда за рубеж чиновникам будут проводить инструктажи, в ходе которых будет определен объем информации, которую можно использовать в беседах с иностранными гражданами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пандемия повлияла на туристические предпочтения жителей города и Ленобласти, лидерами турпотока стали Турция и Беларусь. В этом году уехали отдыхать летом за границу почти 400 тысяч абонентов «МегаФона» Петербурга и Ленобласти