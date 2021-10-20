Авария на водопроводе оставила без воды жителей Волхова

Авария на водопроводе оставила без воды жителей Волхова
В результате более 16 тысяч человек, проживающих в городе Волхов-1, остались без воды. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Волховском районе Ленобласти на водопроводе произошла авария 20 октября.

В результате более 16 тысяч человек, проживающих в городе Волхов-1, остались без воды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«20 октября, в связи с проведением аварийных работ по устранению технологического дефекта приостановлено водоснабжение города Волхов-1», — говорится в сообщении.

Сейчас ведется раскопка для устранения проблемы и скорейшего восстановления водоснабжения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что питьевой водой 40-ю больницу в Сестрорецке обеспечили спасатели, но в кранах до сих пор течет только горячая. В Сестрорецке питьевую воду к 40-ой больнице привозят в цистернах, после чего разносят по этажам сотрудники МЧС.

авария водопровод Водоснабжение Волховский район


 

Новости партнеров
Собчак озвучила новые детали ДТП, а ее муж Богомолов впервые отреагировал на аварию
Собчак озвучила новые детали ДТП, а ее муж Богомолов впервые отреагировал на аварию
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Президент Путин приехал в Петербург, но не повидался с губернатором Бегловым
Президент Путин приехал в Петербург, но не повидался с губернатором Бегловым
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Авария на водопроводе оставила без воды жителей Волхова
Путин призвал россиян активнее прививаться от COVID
Голикова призвала россиян исключить поездки в другие регионы
За неделю ГАТИ выписала штрафов на сумму более 7 млн рублей
Зуб Джона Леннона и плавки Джеймса Бонда. Самые странные аукционные лоты
QR-код еще цветочки. Как в мире проводят кампании по вакцинации от COVID-19
Чего ковид боится как огня? Ответ ищут врачи со всего мира
Первый в России: МКБ привлек международный синдицированный кредит с ...