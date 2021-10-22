Разгромившего гостиницу в Пушкине заковали в наручники и сдали полиции

В Пушкине росгвардейцы задержали хулигана, разгромившего номер в гостинице в Пушкине.

Об этом информирует пресс-служба УВО ВНГ по Петербургу. Инцидент произошел накануне утром в гостинично-ресторанном комплексе на Ленинградской улице. Персонал гостиницы нажал на тревожную кнопку из-за буйного постояльца.

Как оказалось, мужчина сначала поругался с сотрудниками гостиницы, а затем устроил погром в своем номере. Он разбил телевизор, зеркало, окно, а также сломал мебель и холодильник.

Наряд вневедомственной охраны поймал хулигана, который даже при стражах порядка продолжал вести себя агрессивно. Мужчину пришлось заковать в наручники, после чего его передали полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо прохожим на Сенной.