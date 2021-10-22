Арестовали подозреваемого убившего и изнасиловавшего 10-летнюю девочку в 2008 году

Преступника, который предположительно изнасиловал и убил 10-летнюю девочку 13 лет назад, заключили под стражу сроком на 2 месяца. Мужчине может быть предъявлено обвинение по признакам преступлений статей «убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием» и «изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленобласти.

Труп ребенка был найден в городе Кингисепп. В августе 2008 года мертвую предварительно разыскиваемую девочку нашли в парке «Романовка». Были возбуждены уголовные дела об убийстве и изнасиловании, но предполагаемого преступника удалось поймать только в этом году, спустя 13 лет. «Фонтанка» пишет, что ранее, несмотря на свидетельства местных жителей и их подозрений против пойманного подозреваемого, мужчина был отпущен из-за сильной защиты со стороны адвоката.

При обыске квартиры в этом году у мужчины нашли улики, указывающие на совершение преступления. Сам подозреваемый также не стал отрицать свою вину.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мужчину изобличили в совершенном 13 лет назад преступлении и задержали.