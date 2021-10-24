На проспекте Чернышевского в Петербурге загорелась кровля

На проспекте Чернышевского в Петербурге загорелась кровля
В Центральном районе Петербурга произошло возгорание кровли. Фото: "Яндекс.Карта"

В Центральном районе Петербурга произошло возгорание кровли.

В экстренные службы в 20:35 поступило сообщение о пожаре в Центральном районе города. Горела кровля четырехэтажного дома на проспекте Чернышевского дом 17.

Пожар успел распространиться на площади 6 квадратных метров. Спасатели затратили на устранения пожара 40 минут.

В 21:15 возгорание удалось ликвидировать. От МЧС было задействовано 4 единицы техники и 19 человек личного состава.

О пострадавших в экстренные службы сообщение не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что этим вечером, 24 октября, в Красногвардейском районе также горела постройка около 18 часов. Сообщение в экстренные службы поступило в 17:56. Сотрудники оперативно выехали на вызов. Как удалось выяснить, горело бесхозное здание размером 20х20 метров. Причиной пожара стали кучи мусора.

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