На проспекте Чернышевского в Петербурге загорелась кровля

В Центральном районе Петербурга произошло возгорание кровли.

В экстренные службы в 20:35 поступило сообщение о пожаре в Центральном районе города. Горела кровля четырехэтажного дома на проспекте Чернышевского дом 17.

Пожар успел распространиться на площади 6 квадратных метров. Спасатели затратили на устранения пожара 40 минут.

В 21:15 возгорание удалось ликвидировать. От МЧС было задействовано 4 единицы техники и 19 человек личного состава.

О пострадавших в экстренные службы сообщение не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что этим вечером, 24 октября, в Красногвардейском районе также горела постройка около 18 часов. Сообщение в экстренные службы поступило в 17:56. Сотрудники оперативно выехали на вызов. Как удалось выяснить, горело бесхозное здание размером 20х20 метров. Причиной пожара стали кучи мусора.