В Петербурге отремонтируют здание института Пастера

В Петербурге отремонтируют здание института Пастера
Фото: скриншот со страницы в Facebook Главгосэкспертизы России

Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение по стоимости сметы на капремонт здания вуза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Главгосэкспертизы России проверили достоверность определения сметной стоимости, которая необходима для капитального ремонта ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Северной столице.

В проект входят восстановление электроснабжения, горячего водоснабжения, системы вентиляции и другие работы. Отмечается, что за разработку проектной документации отвечало Бюро «Луч».

Напомним, старейшее учебное заведение ведет свою историю с 1908 года с момента создания Первой серодиагностической и бактериологической лаборатории. Спустя два года на ее базе начал работу Бактериологический и диагностический институт.

В настоящий момент НИИ им. Пастера включен в международную сеть Пастеровских институтов, которая насчитывает 33 отделения из 26 государствах. В 1986 году на улице Мира возвели шестиэтажный лабораторный корпус площадью 2433, 8 квадратных метра, в котором сегодня располагается известное учебное заведение.

Ранее Gazeta.SPb писала, в Петербурге суд обязал управляющую компанию восстановить сбитые горельефы в виде женских фигур на фасаде дома Орлова.

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