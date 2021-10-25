В Англии девушка чуть не осталась без зрения из-за наращенных ресниц

В английском Западном Йоркшире 25-летняя Джессика Шеннон чуть не осталась без зрения после того, как нарастила ресницы.

У девушки началась аллергическая реакция, на несколько дней у нее пропало зрение и распухли глаза. После косметической процедуры Джессика мучилась неделю, сообщает Daily Mail.

Утром девушка была шокирована своим отражением в зеркале. Ее веки полностью слиплись с глазами. При этом, по ее словам, глаза болели, зудели и слезились. Потом зрение и вовсе пропало.

Спустя неделю девушка снова смогла открыть глаза. Любительнице красоты удалось избавиться от ресниц. Фармацевт прописал ей глазные капли и антигистаминные препараты. По словам Джессики, после процедуры наращивания ресницы выглядели хорошо и только потом глаза «словно налились кровью».

Девушка еще продолжает лечиться от последствий и аллергии.

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