В Англии девушка чуть не осталась без зрения из-за наращенных ресниц

В Англии девушка чуть не осталась без зрения из-за наращенных ресниц
Утром девушка была шокирована своим отражением в зеркале. Фото: Pixabay

В английском Западном Йоркшире 25-летняя Джессика Шеннон чуть не осталась без зрения после того, как нарастила ресницы.

У девушки началась аллергическая реакция, на несколько дней у нее пропало зрение и распухли глаза. После косметической процедуры Джессика мучилась неделю, сообщает Daily Mail.

Утром девушка была шокирована своим отражением в зеркале. Ее веки полностью слиплись с глазами. При этом, по ее словам, глаза болели, зудели и слезились. Потом зрение и вовсе пропало.

Спустя неделю девушка снова смогла открыть глаза. Любительнице красоты удалось избавиться от ресниц. Фармацевт прописал ей глазные капли и антигистаминные препараты. По словам Джессики, после процедуры наращивания ресницы выглядели хорошо и только потом глаза «словно налились кровью».

Девушка еще продолжает лечиться от последствий и аллергии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пандемия коронавируса отразилась и на рынке декоративной косметики. Жительницы России, в том числе и петербурженки, стали чаще покупать косметику для глаз на фоне масочного режима.

аллергия англия ресницы


 

Новости партнеров
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Ученые назвали продукты, которые снижают риск инсульта на 80%
Ученые назвали продукты, которые снижают риск инсульта на 80%
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Англии девушка чуть не осталась без зрения из-за наращенных ресниц
На трассе «Кола» организуют реверсивное движение
В Петербурге неизвестный пытался ограбить ломбард с помощью муляжа ...
Девушка, пострадавшая при взрыве в пятиэтажке в Набережных Челнах, ...
Три человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва в Набережных Челнах
На Будапештской столкнулись три легковушки
Брагин прокомментировал победу СКА
Взрыв в пятиэтажке в Набережных Челнах разрушил восемь квартир