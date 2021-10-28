США задержали испытания гиперзвукового оружия перед саммитом Путина с Байденом

США задержали испытания гиперзвукового оружия перед саммитом Путина с Байденом
Известно, что Белый дом не согласился со статьей Politico и заявил СМИ, что она неточна. Фото: https://pixabay.com

Вашингтон перед встречей президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина отложил испытания гиперзвукового оружия, чтобы лишний раз не беспокоить Москву.

Белый дом почти за неделю до саммита в Женеве приказал Пентагону перенести давно запланированные испытания гиперзвукового оружия США, чтобы избежать напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщает Politico.

Россия тоже не совершала провокаций перед саммитом. Известно, что Белый дом не согласился со статьей Politico и заявил СМИ, что она неточна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer приступили к отработке новой задачи, направленной на уничтожение кораблей Черноморского и Балтийского флотов России. Пара американских бомбардировщиков может выпустить по Балтийскому флоту почти 50 противокорабельных ракет большой дальности LRASM.

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США задержали испытания гиперзвукового оружия перед саммитом Путина с Байденом
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