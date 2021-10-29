Конец не близок: в России констатируют рекородную смертность от коронавируса

Конец не близок: в России констатируют рекородную смертность от коронавируса
Коронавирус продолжает набирать обороты в России и мире. Фото: pexels

Сутки назад был поставлен новый рекорд. Количество зараженных коронавирусом в России за день преодолело отметку в 40 тысяч человек (40 096). В общей сложности в стране подцепили ковид 8 млн 392 тыс. 697 человек.

28 октября «ознаменовало» еще одно событие. Оперативный штаб передает, что в РФ скончалось максимальное количество человек за 24 часа — 1 159. Всего же жертвами болезни стали 235 057 россиян.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что избыточная смертность в России связана с коронавирусом. По словам пресс-секретаря президента РФ, кроме самой болезни, приводящей к летальному исходу, вирус имеет различные последствия, которые тоже могут быть губительными.

В Роспотребнадзоре объяснили, как можно снизить заболеваемость коронавирусом. В ведомстве считают, что для этого необходимо соблюдать все рекомендации по профилактике COVID и как можно скорее вакцинацироваться. При этом, власти России, по словам Дмитрия Пескова, не принимали никаких решений о введении обязательной вакцинации против ковида, несмотря на то, что цифры по заболеваемости уже пугающие, правительство пока наблюдают за ситуацией.

Однако российский врач-вирусолог Евгений Тимаков предупредил жителей страны о росте заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в ближайшие три недели. Он считает, что это будет продолжаться до тех пор, пока население не начнет «идти навстречу».

Отрицательную динамику зафиксировала и Всемирная Организация Здравоохранения. В ВОЗ заявили, что впервые за два месяца в мире выросла смертность от COVID-19. В организации считают, что пандемия коронавируса кончится еще очень не скоро.

Далеко не всем удается в легкой форме побороть коронавирус. После болезни у некоторых выпадают волосы, начинаются приступы слабости, бессонница, боли в мышцах, депрессии. Кроме этого, врач-инфекционист Денис Мирошников перечислил новые осложнения, которые стали чаще встречаться у переболевших коронавирусом пациентов. Среди них микст-инфекции, бактериальная пневмония и сепсис.

Стоит заметить, что люди, страдающие депрессией, по результатам исследования ученых, больше подвержены риску заражения коронавирусом.

заболевшие в россии ковид коронавирус пандемия


 

Новости партнеров
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Какие проблемы с головой ждут переболевших COVID-19 в легкой форме
Какие проблемы с головой ждут переболевших COVID-19 в легкой форме
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Конец не близок: в России констатируют рекородную смертность от коронавируса
В Петербурге на фоне роста госпитализаций вводят очередные ...
На шоссе Революции сбили женщину
В субботу в Ленобласти будет сухо и до +12 градусов
Петербургская модель Лилия Судакова, обвиняемая в убийстве мужа, ...
Выходные в Петербурге начнутся с теплой и сухой погоды
После пожара в Волосовском районе нашли труп мужчины
В Петербурге введут дополнительные COVID-ограничения с 8 ноября