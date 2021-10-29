Конец не близок: в России констатируют рекородную смертность от коронавируса

Сутки назад был поставлен новый рекорд. Количество зараженных коронавирусом в России за день преодолело отметку в 40 тысяч человек (40 096). В общей сложности в стране подцепили ковид 8 млн 392 тыс. 697 человек.

28 октября «ознаменовало» еще одно событие. Оперативный штаб передает, что в РФ скончалось максимальное количество человек за 24 часа — 1 159. Всего же жертвами болезни стали 235 057 россиян.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что избыточная смертность в России связана с коронавирусом. По словам пресс-секретаря президента РФ, кроме самой болезни, приводящей к летальному исходу, вирус имеет различные последствия, которые тоже могут быть губительными.

В Роспотребнадзоре объяснили, как можно снизить заболеваемость коронавирусом. В ведомстве считают, что для этого необходимо соблюдать все рекомендации по профилактике COVID и как можно скорее вакцинацироваться. При этом, власти России, по словам Дмитрия Пескова, не принимали никаких решений о введении обязательной вакцинации против ковида, несмотря на то, что цифры по заболеваемости уже пугающие, правительство пока наблюдают за ситуацией.

Однако российский врач-вирусолог Евгений Тимаков предупредил жителей страны о росте заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в ближайшие три недели. Он считает, что это будет продолжаться до тех пор, пока население не начнет «идти навстречу».

Отрицательную динамику зафиксировала и Всемирная Организация Здравоохранения. В ВОЗ заявили, что впервые за два месяца в мире выросла смертность от COVID-19. В организации считают, что пандемия коронавируса кончится еще очень не скоро.

Далеко не всем удается в легкой форме побороть коронавирус. После болезни у некоторых выпадают волосы, начинаются приступы слабости, бессонница, боли в мышцах, депрессии. Кроме этого, врач-инфекционист Денис Мирошников перечислил новые осложнения, которые стали чаще встречаться у переболевших коронавирусом пациентов. Среди них микст-инфекции, бактериальная пневмония и сепсис.

Стоит заметить, что люди, страдающие депрессией, по результатам исследования ученых, больше подвержены риску заражения коронавирусом.