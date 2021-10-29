Лихач, сбивший насмерть парня на КАД, нарушил ПДД 11 раз за год

В среду, 27 октября, на 80 км внешнего кольца КАД произошло массовое ДТП со смертельным исходом. Молодого человека, попавшего в аварию, сбила другая машина — парень погиб. Как выяснилось, виновник трагедии — злостный нарушитель ПДД.

Аварийная остановка на КАД вечером среды обернулась гибелью для 22-летнего жителя Кронштадта. Автомобилист, столкнувшись с другой машины, вышел из своего «Рено Логан» и в этот момент был сбит 31-летним жителем Ленинградской области, который мчался на «Ауди А4». Полученные парнем повреждения были столь серьезными, что он мгновенно скончался.

Сейчас по факту смертельного наезда на пешехода проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщают правоохранители, водитель «Ауди» регулярно нарушал правила дорожного движения. Только в этом году его привлекали к ответственности 11 раз, в частности, за превышение скорости и отсутствие страховки.

Трагический инцидент произошел буквально через 15 минут после массового ДТП, ставшего косвенной причиной гибели человека. В этой аварии пострадавших не было: по предварительным данным, в 22:05 27 октября на мокрой дороге сначала столкнулись две машины, а потом к ним присоединились еще три.

Можно предположить, что 22-летний автомобилист вышел из салона, чтобы оценить ущерб и поговорить с другими участниками аварии. Он стоял в крайней правой полосе, и, возможно, мужчина за рулем «Ауди» попросту не заметил пешехода. Сила столкновения была такой, что молодому человеку оторвало руку. Кисть лежала примерно в 150 метрах от тела.

Добавим, что остановка на скоростной магистрали — опасный маневр. По статистике в припаркованный на КАД автомобиль врезаются в среднем уже спустя 5-8 минут.