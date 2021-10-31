Эксперты назвали четыре продукта, которые стремительно приближают деменцию

Эксперты назвали четыре продукта, которые стремительно приближают деменцию
Трансжиры в большом количестве содержатся в продуктах быстрого питания, вредных закусках, жареных продуктах и выпечке, такой как торты и печенье. Фото: Pixabay

Специалисты из организации Dementia Australia назвали продукты, употребление которых многократно увеличивает риск развития деменции.

Соответствующие рекомендации опубликовали в британской газете Daily Express.

«Люди, которые едят много продуктов, содержащих насыщенные жиры и трансжиры, в группе риска», — говорится в сообщении.

К «опасным продуктам» относят жирную молочную продукцию, например, сливочное масло.

Эксперты также отмечают, что трансжиры в большом количестве содержатся в продуктах быстрого питания, вредных закусках, жареных продуктах и выпечке, такой как торты и печенье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что снизить риски развития заболеваний сердца можно не просто исключением отдельных видов продуктов, но формированием правильного рациона, рассказала врач-диетолог Лидия Ионова.

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