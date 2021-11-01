Из-за тумана в аэропортах Москвы задержали или отменили более 30 рейсов

Из-за тумана в аэропортах Москвы задержали или отменили более 30 рейсов
Из-за тумана в московских аэропортах возникли проблемы с вылетом самолетов. Фото: Pixabay

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменили или задержали более 30 рейсов из-за тумана.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание» сегодня вечером во «Внуково» с вылетом задержался один самолет, еще три отменили, в «Домодедово» задержали четыре рейса, 12 отменили, в «Шереметьево» насчитали три задержанных рейса и девять отмененных.

На фоне тумана в Москве и Московской области действует желтый уровень погодной опасности, Гидрометцентр продлил его до девяти утра вторника.

При этом в пресс-службах аэропортов сообщили, что воздушные гавани работают в штатном режиме. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десятки автомобилей оказались в кипятке после коммунальной аварии на Космонавтов.

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