Росздравнадзор поручил сообщать о врачах-антипрививочниках в СК

Информацию об антипрививочниках поручено передавать в прокуратуру или Следственный комитет регионов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Информацию об антипрививочниках поручено передавать в прокуратуру или Следственный комитет регионов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Росздравнадзор дал территориальным органам поручение докладывать в правоохранительные органы о врачах-антипрививочниках.

Об этом сообщает портал «Медвестник». Ведомство требует выявлять людей, которые распространяют ложную информацию о вреде вакцинации от коронавируса и участвуют в антипрививочной компании. Особое внимание будут обращать на врачей, которые выступают против антиковидной вакцинации.

Информацию об антипрививочниках поручено передавать в прокуратуру или Следственный комитет регионов. Уведомить об этом Росздравнадзор необходимо в течение трех дней.

Антипрививочников ждет уголовная ответственность по статьям 207.1 и 207.2 УК. По первой статье максимальный срок наказания — ограничения свободы до 3 лет, по второй — до 5 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что РБК столкнулся с атакой антипрививочников после опроса о вакцинации от COVID-19.