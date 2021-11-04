Сбила насмерть и сбежала с места ДТП: владелицу мотосалона задержали в Петербурге

Сбила насмерть и сбежала с места ДТП: владелицу мотосалона задержали в Петербурге
Автоледи насмерть сбила женщину. Фото: pixabay

Женщине, владеющей салоном мотоциклов, грозит 12 лет лишения свободы по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места совершения ДТП».

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, правоохранители «взяли» 29-летнюю женщину, являющуюся виновницей смертельного ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области. Кроме того, предпринимательница решила не оставаться на месте происшествия.

Бизнесменшу задержали 3 ноября в доме на Большом Сампсониевском проспекте.

Стоит напомнить, что несколько дней назад, 31 октября, примерно в 20:15 в посёлке Пески на Рабочей улице автомобиль сбил 62-летнюю жительницу Дубровки. Травмы, полученные в результате аварии, оказались несовместимыми с жизнью. Гражданка погибла прямо на месте происшествия. Водитель скрылся с места аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автоледи насмерть сбила лежащего на дороге пьяного мужчину в Ленобласти.

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