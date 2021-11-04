Въезд в тоннель дамбы на КАД Петербурга перекрыли из-за аварии

Пробка на КАД. Фото: ВКонтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пробка на КАД. Фото: ВКонтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Кольцевой автодороге в Петербурге собралась крупная пробка. Движение встало в районе дамбы

Об этом стало известно сегодня вечером, 4 ноября. Фотографиями автомобильного затора очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, перекрыт въезд в тоннель на внутреннем кольце трассы. По предварительным данным, в тоннеле дамбы произошла авария. Как отмечают автомобилисты, машины буквально «размотало».

«В тоннеле, по пути в Кронштадт, на внутренней стороне КАД снова что-то произошло. Движение остановлено», — написал пользователь.

Около 20:30 проезд был все же открыт, машины постепенно начали продвигаться по тоннелю. Подробностей аварии на данный момент нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два большегруза поломали светофоры и камеры в тоннеле дамбы на 24 миллиона.