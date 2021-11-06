За потерю доступа к дипсобственности Москва потребовала компенсацию в сотни тысяч долларов

За потерю доступа к дипсобственности Москва потребовала компенсацию в сотни тысяч долларов от США. Фото: pixabay

За потерю доступа к дипсобственности Москва потребовала компенсацию в сотни тысяч долларов от США. Фото: pixabay

Москва потребовала от Вашингтона компенсацию в размере сотен тысяч долларов за потерю доступа к дипломатической собственности.

В эфире телеканала RTVI советник-посланник посольства России в США Сергей Кошелев заявил, что Москве необходимо компенсировать потерю доступа к дипломатической собственности. Об этом она сама заявила Вашингтону.

«Мы не имеем доступа, мы не можем сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации, не можем сказать, в каком состоянии оставленные там материальные ценности. Могу вас заверить, что это многие десятки, а то и сотни тысяч долларов», — заявил Сергей Кошелев.

По словам Кошелева, в общей сложности речь идет о шести изъятых объектах. Самым острым раздражителем в сложных отношениях России и США, по мнению советника, является вопрос дипломатической собственности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент США Джо Байден раскритиковал Путина за бездействие относительно проблем в Тундре, и отметил, что Россия и КНР в очередной раз не появились на встрече G20.