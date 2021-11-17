Российские школьники будут сдавать измененный вариант ЕГЭ в 2022 году

В России в 2022 году одиннадцатиклассники будут сдавать измененный вариант Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ).

Во всех учебных предметах планируется изменение структуры КИМ, включение новых моделей заданий на применение предметных знаний. Единственный предмет структура которого останется прежней — это информатика.

Согласно документу, опубликованному на сайте Федерального института педагогических измерений, нововведения также коснутся русского языка и математики. Так, из первой части было убрано задание в котором выпускникам необходимо передать смысл текста. Теперь школьникам нужно будет провести стилистический анализ текста.

Кроме того, будет изменена шкала перевода первичных баллов ЕГЭ в тестовые баллы на основе реальных результатов экзамена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ в Рособрнадзоре считают необоснованным, потому что единый подход, организованный на всероссийском уровне, мотивируют детей к обучению.