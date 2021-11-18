В США детского писателя и учителя обвинили в педофилии

В США детского писателя и учителя обвинили в педофилии
Выясняются все обстоятельства происшествий. Фото: Pixabay

Пола Роу подозревают в 14 случаях сексуального насилия над детьми.

В США арестовали 61-летнего автора детских книг и бывшего учителя Пола Лоу. На данный момент известно о 14 случаях сексуального насилия над детьми. Об этом сообщает Fox News.

В насилии Лоу, например, обвинил 32-летний потерпевший. Он рассказал, как более 20 лет назад, писатель изнасиловал его. Аноним уверяет, что учитель приставал к нему не только вне учебного заведения, но и в школе.

Известно, что Лоу преподавал в начальной школе пять лет, в 2002 году неожиданно для всех уволился. Также какое-то время он работал тренером футбольной команды и в молодежном лагере.

Полиция полагает, что жертв может быть гораздо больше. Все обстоятельства выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК возбудил против депутата от КПРФ Артема Самсонова дело о педофилии.

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