Вице-премьеры получили дополнительные обязанности от Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил дополнительные обязанности между своими заместителями.

Как сообщается в телеграм-канале правительства РФ, Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову курировать низкоуглеродное развитие. Он займется вопросами адаптации экономики России к глобальному переходу. Белоусову необходимо до 15 декабря предоставить план действий в условиях низкоуглеродного развития.

Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко получил полномочия по совершенствованию структуры госапппарата, госкорпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием, а также автономных НКО, которые финансируются из бюджета.

За вице-премьером Дмитрием Чернышенко закрепили кураторство АНО «Национальные приоритеты», а также образовательного фонда «Талант и успех». Также он будет обеспечивать взаимодействие с властями федеральной территории «Сириус».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мишустин уволил замминистра спорта из-за одного прогула.