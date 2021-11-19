Россияне увидят самое долгое с XV века лунное затмение

Сегодня россиян ждет наиболее долгое за последние 500 лет частное лунное затмение. Наблюдать за ним смогут только жители Дальнего Востока.
Как сообщается на сайте «Роскосмоса», частное теневое затмение Луны началось в пятницу в 9:03 по московскому времени. Оно продолжится до 15:04. Это частное затмение станет самым продолжительным с XV века.
Затмение не будет полным, поскольку Луна зайдет в тень Земли всего на 0,97 своего диаметра. Большая часть лунного диска приобретет красный оттенок. Это явление смогут увидеть только жители Дальнего Востока. Наибольшая фаза будет видна в забайкальских регионах, а окончание затмения — в Сибири.
Затмение продлится три с половиной часа — с 10:20 до 13:48. Максимальная фаза частного затмения наступит в 12:04.
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