Мантуров сообщил, что Россия сможет произвести 2 млрд доз вакцин от COVID-19 в год

Мантуров сообщил, что Россия сможет произвести 2 млрд доз вакцин от COVID-19 в год
Мантуров добавил, что на сегодняшний день в гражданский оборот введено более 100 миллионов доз вакцин. Фото: администрация Президента

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в России в следующем году планируется произвести до двух миллиардов вакцин от коронавируса.

Министр заявил в эфире телеканала «Россия-1», что в РФ уже сформировался запас антиковидных вакцин, еще часть экспортируется за границу. По его словам, на следующий год Россия сможет выйти на объем производства в два миллиарда. В Минпромторге пояснили, что мощности страны позволяют выйти на такой уровень.

Мантуров добавил, что на сегодняшний день в гражданский оборот введено более 100 миллионов доз вакцин, в том числе «Спутник V» и «Спутник Лайт». До конца года объем производства составит 300 миллионов доз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Гамалеи Создатель «Спутника V» рассказали о пользе комбинирования зарубежных и российских вакцин.

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