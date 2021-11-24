Назван самый полезный молочный продукт

Назван самый полезный молочный продукт
Кефир не так полезен перед сном, как кажется. Фото: Pixabay

Диетолог Александра Лапина назвала кефир самым полезным кисломолочным продуктом.

В частности, она отметила, что он благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также является источником кальция, содержит и белки, и жиры, и микроэлементы.

«Он положительно влияет на кишечник, помогает при вздутии живота, ускоряет метаболизм, выводит токсины и шлаки из организма», — приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кефир способствует правильной работе пищеварения и помогает усваиваться пище. Имея в своем составе молочнокислые бактерии и пробиотики продукт оказывает благотворное влияние на микрофлору кишечника.

диетолог кефир напиток


 

Новости партнеров
Кардиолог назвала опасные симптомы отрыва тромба
Кардиолог назвала опасные симптомы отрыва тромба
Брак Дмитрия Маликова затрещал по швам: артисту приписывают роман с мисс Россия
Брак Дмитрия Маликова затрещал по швам: артисту приписывают роман с мисс Россия
Сельдь и скумбрия являются самой полезной рыбой
Сельдь и скумбрия являются самой полезной рыбой
В квартире на Пионерстроя нашли труп водителя маршрутки с порезами
В квартире на Пионерстроя нашли труп водителя маршрутки с порезами
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Назван самый полезный молочный продукт
В немецкой партии «Зелёных» раскритиковали санкции против «Северного потока — 2»
В среду в Пулково нет задержанных рейсов
Смертность от коронавируса в мире выросла на 6% за неделю
Названы полезные продукты для людей, у которых сидячая работа
Эксперт посоветовал перезагружать смартфон для очистки памяти
Власти обсуждают введение QR-кодов для неофициально переболевших
Сериал «Зов ада» стал самым просматриваемым на Netflix