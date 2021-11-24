Назван самый полезный молочный продукт

Кефир не так полезен перед сном, как кажется. Фото: Pixabay

Кефир не так полезен перед сном, как кажется. Фото: Pixabay

Диетолог Александра Лапина назвала кефир самым полезным кисломолочным продуктом.

В частности, она отметила, что он благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также является источником кальция, содержит и белки, и жиры, и микроэлементы.

«Он положительно влияет на кишечник, помогает при вздутии живота, ускоряет метаболизм, выводит токсины и шлаки из организма», — приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кефир способствует правильной работе пищеварения и помогает усваиваться пище. Имея в своем составе молочнокислые бактерии и пробиотики продукт оказывает благотворное влияние на микрофлору кишечника.