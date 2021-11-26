Вассерман считает, что Донбасс войдет в состав России к 2024 году

Вассерман считает, что Донбасс войдет в состав России к 2024 году
Анатолий Вассерман предрек вхождение Донбасса в состав РФ. Фото: скриншот Instagram

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предсказал грядущее возможное вхождение Донбасса в состав РФ.

Вассерман рассказал об этом Telegram-каналу «Донбасс решает». По его мнению, выйти из конфликта в Донбассе можно только с помощью формирования новых федеральных округов России — Юго-Западного и Новороссийского.

Он предположил, что в лучшем случае вхождения Донбасса в состав РФ стоит ждать к 2024 году, когда в России и США закончатся очередные президентские выборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США предложили ввести санкции против России, если она «вторгнется» на Украину. Глава комитета по иностранным делам сената Конгресса США Роберт Менендес предложил ввести новые санкции против России в случае враждебных действий с ее стороны в отношении Украины.

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