Застройщик «Терра Нова» подал в суд на Смольный с целью получить участки на Васильевском

Застройщик "Терра Нова" подал в суд на Смольный с целью получить участки на Васильевском. Фото: gov.spb.ru

Застройщик "Терра Нова" подал в суд на Смольный с целью получить участки на Васильевском. Фото: gov.spb.ru

Компания АО «Терра Нова» подала иск в арбитражный суд на петербургский комитет имущественных отношений, потребовав завладеть двумя участками на намыве Васильевского острова.

Власти Санкт-Петербурге не захотели передавать АО «Терра Нова» участки 4 и 7 на пересечении бульвара Александра Грина с улицей Чирикова. В таком случае, петербургские застройщики через суд хотят забрать у Смольного пару участков на намывных территориях Васильевского острова. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу КИО.

«По итогам рабочих встреч по вопросам размещения на участках дошкольного образовательного учреждения большей емкости и корректировки документации по планировке территории, договоренности не достигнуты, Общество в данном случае не идет на сотрудничество по обеспечению территории необходимыми социальными объектами», — отметили в пресс-службе КИО.

В комитете объяснили, что утвержденная документация по планировке предусматривает на заявленных двух участках размещение жилого дома с пристроенным детским садом, в котором должно быть около 50 мест. Однако в информации исполнительных органов, на участках 4 и 7 нужно построить детсад на 220-250 мест или два детских сада.

Судебное заседание по вопросу владения территориями назначено на январь 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге поддержали идею строительства нового разводного моста через Неву.