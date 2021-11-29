Путин освободил семьи с детьми от НДФЛ при продаже жилья

Российский президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы семей с детьми при продаже жилой недвижимости, если они покупают на эти деньги новое.

Документ появился на на официальном портале правовой информации. Закон вступает в действие с 1 января 2021 года для семей с двумя и более детьми, которые продают квартиру, жилой дом или их части, чтобы купить жилье большей площади.

На льготу могут рассчитывать родители (усыновители) с детьми младше 18 лет или детьми до 24 лет, если они обучаются очно. Сделки по продаже и покупке жилья должны произойти в один и тот же год или не позднее 30 апреля следующего года.

Также, согласно новому закону, кадастровая стоимость продаваемого жилья не должна превышать 50 миллионов рублей и не быть больше кадастровой стоимости нового жилья. Ни у одного из членов семьи не должно быть в собственности другого жилья площадью 50% от размеров нового.

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