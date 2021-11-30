В Петербурге от ковида привились еще более 32 тыс. человек

В Петербурге от ковида привились еще более 32 тыс. человек
В Петербурге вакцинировали еще 32 741 человека. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Петербурге за минувший день прошли более 32 тыс.жителей. Данный показатель включает в себя прививки иностранцам и повторную вакцинацию.

Об этом сегодня, 1 декабря, сообщил петербургский комитет по здравоохранению. На вторую прививку вчера пришли 17 022 жителей города. Всего выполнено 32 741 инъекция.

Отмечается, что за последние 24 часа привился 5 181 житель Северной столицы старше 60 лет.

В Комитете по здравоохранению Петербурга призывают пожилых людей пройти вакцинацию как можно скорее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборге бабушка от безысходности сама себя прооперировала. Перед тем, как сделать себе надрезы ножом, пенсионерка написала записку для дочери и внуков.

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