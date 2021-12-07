В Петербурге задержали хулигана, крушившего витрины магазинов

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Фото: Росгвардия

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Фото: Росгвардия

Мужчина попал в торговое помещение и начал все крушить.

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали хулигана, который повредил имущество нескольких магазинов. Он по непонятной причине крушил витрины и был передан полицейским. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в пресс-службе УВО.

Инцидент произошел этим утром на проспекте Наставников. Хулиган непонятным образом попал в цокольный этаж торгового помещения, где устроил погром. Известно, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

На место вовремя прибыли сотрудники Росгвардии, которые остановили хулигана. Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у задержанного за хулиганство в Колпино нашли килограмм мефедрона.