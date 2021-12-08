Путин назвал переговоры с Байденом открытыми и позитивными

Президент России Владимир Путин по итогам вчерашних переговоров с американским коллегой Джо Байденом назвал беседу открытой и позитивной.

Как рассказал российский лидер на пресс-конференции, разговор был достаточно долгим, они беседовали более двух часов. Путин подчеркнул, что беседа была открытой и конструктивной.

«Во всяком случае, я надеюсь, что так оценивает результаты нашей встречи и американская сторона», — сказал глава государства.

Путин отметил, что на переговорах между Россией и США была достигнута договоренность совместно создать структуру для решения вопросов безопасности.

Политик также заявил, что у России есть возможность продолжить диалог с США.

Видеоконференция двух президентов состоялась 7 декабря. Лидеры обсудили развитие ситуации вокруг Украины, в частности расширение НАТО на восток и размещение наступательных вооружений у российской границы. Тема «Северного потока — 2» на переговорах не поднималась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Джо Байден заявил, что выполнил обещание президенту России о преследовании киберпреступников.