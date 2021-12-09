В посольстве России прокомментировали высказывание сенатора Уикера о ядерном ударе

В посольстве также отметили, американскому политику, который работает в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием». Фото: Pixabay

В посольстве также отметили, американскому политику, который работает в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием». Фото: Pixabay

Посольство РФ назвали безответственным высказывания сенатора США Роджера Уикера о возможности использования ядерного оружия против России в случае конфликта с Украиной.

«Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — сообщила дипмиссия на своей странице в Facebook.

В посольстве также отметили, американскому политику, который работает в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием».

Напомним, сенатор США от Республиканской партии Роджер Уикер не исключил превентивного использования ядерного оружия против России в случае эскалации конфликта в Донбассе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что США и Евросоюз рассматривают введение новых санкций, направленные против российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Потенциальные санкции от Запада собираются ввести в случае «нападения» России на Украину.