В посольстве России прокомментировали высказывание сенатора Уикера о ядерном ударе

В посольстве России прокомментировали высказывание сенатора Уикера о ядерном ударе
В посольстве также отметили, американскому политику, который работает в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием». Фото: Pixabay

Посольство РФ назвали безответственным высказывания сенатора США Роджера Уикера о возможности использования ядерного оружия против России в случае конфликта с Украиной.

«Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — сообщила дипмиссия на своей странице в Facebook.

В посольстве также отметили, американскому политику, который работает в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием».

Напомним, сенатор США от Республиканской партии Роджер Уикер не исключил превентивного использования ядерного оружия против России в случае эскалации конфликта в Донбассе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что США и Евросоюз рассматривают введение новых санкций, направленные против российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Потенциальные санкции от Запада собираются ввести в случае «нападения» России на Украину.

Роджер Уикер США украина


 

Новости партнеров
Стали известны подробности гибели сотрудника
Стали известны подробности гибели сотрудника "Водоканала": он упал дробилку при утилизации снега
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан "Акварель"
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В посольстве России прокомментировали высказывание сенатора Уикера о ...
HH: в Северной столице вырос спрос на водителей такси
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 54 человека
В Петербурге зафиксировано 2111 новых случаев коронавируса
билайн помог отряду «ЛизаАлерт» найти более 1600 жителей Петербурга и Ленобласти
Елизаветинская больница взыскала с Brainsystems более 7 млн
Совладельца сети «Рив Гош» обвиняют в мошенничестве на 2,5 млрд рублей
На реконструкцию путепроводной развязки в Кронштадте выделят 3 млрд рублей