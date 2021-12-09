Президент Франции Макрон проведет переговоры с Путиным на следующей неделе

Президент Франции Макрон проведет переговоры с Путиным на следующей неделе
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет настаивать на перезапуске нормандского формата и политического процесса. Фото: сайт Президента России

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует переговорить с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на следующей неделе.

Макрон заявил на пресс-конференции, на переговорах он поднимет тему Донбасса. Он заявил, что Франция будет настаивать на перезапуске нормандского формата и политического процесса.

Он отметил, что Евросоюз и США в первую очередь стремятся поддержать Украину «в обеспечении ее безопасности», а после создать условия для мирного урегулирования конфликта в регионе.

Французский лидер также заявил, что западные страны видят необходимость в «требовательном диалоге с Россией». Как считает Макрон, это позволит выстроить процесс для «защиты суверенитета Украины» и стабильность всей Европы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин назвал переговоры с Байденом открытыми и позитивными.

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