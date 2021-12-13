В Госдуме провели подсчеты, сколько не доплатили российским пенсионерам

В Госдуме провели подсчеты, сколько не доплатили российским пенсионерам. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В Госдуме провели подсчеты, сколько не доплатили российским пенсионерам. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

По проведенным подсчетам вышло, что российский пенсионеры не получили около 90 рублей, положенные по закону.

Каждый год пенсии индексируются в соответствии с темпами инфляции, отмечает депутат Государственной думы от КПРФ Олег Смолин. По его словам, были проведены подсчеты потерь пенсионеров при средней пенсии за счет того, что человек недополучал девять процентов с 2015 года. Об этом сообщает URA.ru.

«Так вот результат получился такой: 90 с небольшим тысяч рублей», — отметил Смолин.

По словам депутата, было принято специальное решение — с 2016 года неработающим пенсионерам индексировали пенсию на 4 процента вместо 13. С 2015 года в среднем не доплатило пенсионерам около 90 тысяч рублей, потому что существующая индексация пенсий меньше реального уровня инфляции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторые российские пенсионеры могут получить перед новогодними праздниками пенсию сразу за два месяца.