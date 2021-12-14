Скворцова: коронавирус ускоряет процессы старения организма

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова предупредила о негативном влиянии коронавируса на процессы старения организма.

Она заявила об этом на общественном собрании членов РАН. По словам Скворцовой, COVID-19 провоцирует и ускоряет процессы старения в организме. На первых этапах эти изменения можно предотвратить и скорректировать. В связи с этим требуется создать новые подходы к формированию восстановительного лечения у переболевших коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог заявил о низком риске заразиться COVID-19 от привитого. Вакцинированный тоже может инфицироваться, но риск в этом случае будет намного меньше. По словам специалиста, привитый может заразить других людей, но этот случай будет одним из ста.