Скворцова: коронавирус ускоряет процессы старения организма

Скворцова: коронавирус ускоряет процессы старения организма
По словам Скворцовой, COVID-19 провоцирует и ускоряет процессы старения в организме. Фото: Кремль

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова предупредила о негативном влиянии коронавируса на процессы старения организма.

Она заявила об этом на общественном собрании членов РАН. По словам Скворцовой, COVID-19 провоцирует и ускоряет процессы старения в организме. На первых этапах эти изменения можно предотвратить и скорректировать. В связи с этим требуется создать новые подходы к формированию восстановительного лечения у переболевших коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог заявил о низком риске заразиться COVID-19 от привитого. Вакцинированный тоже может инфицироваться, но риск в этом случае будет намного меньше. По словам специалиста, привитый может заразить других людей, но этот случай будет одним из ста.

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