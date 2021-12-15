ЗакС на заседании 15 декабря начнет работать в новом формате поименного голосования

ЗакС на заседании 15 декабря начнет работать в новом формате поименного голосования
ЗакС на заседании 15 декабря начнет работать в новом формате поименного голосования. Фото: ЗакС Петербурга

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в среду, 15 декабря, начнут работать в новом формате поименного голосования.

На заседании 8 декабря народные избранники приняли постановление, которое меняет регламент работы городского Законодательного собрания. Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский неоднократно отмечал, что работа парламента должна быть открытой для все жителей Санкт-Петербурга.

«Старт поименного голосования — важный шаг к открытости парламента», — отмечает Бельский.

По мнению председателя ЗакСа, новая инициатива должна значительно повысить ответственность каждого из парламентариев за принятые решения. Кроме того, такое нововведение позволит поднять на новый уровень коммуникацию горожан со своими представителями власти.

Итоги голосования будут представлены на официальном сайте Законодательного Собрания в разделе «Результаты поименного голосования» до конца дня, следующего за днем заседания Собрания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что депутаты Госдумы во втором и третьем чтении поддержали законопроект об организации публичной власти в регионах России.

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