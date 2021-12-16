Вакцинировать подростков в Петербурге могут начать до конца декабря

Вакцинировать подростков в Петербурге могут начать до конца декабря
Вакцинировать подростков в Петербурге могут начать до конца декабря. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вакцинировать подросток от коронавируса могут начать еще до конца декабря 2021 года.

Главный педиатр города Ирина Ильинец заявила, что препарат «Спутник М», одобренный для возраста 12-17-лет, поступит в оборот в Северной столице уже скоро. Об этом она поделилась с «Невскими новостями».

По словам Ильинец, зарегистрированный в России 24 ноября 2021 года препарат «Гам-КОВИД-Вак-М», он же «Спутник М», может появиться в Петербурге до конца декабря. С момента поступления вакцины подросткам начнут постепенно ставить прививки.

В нынешних условиях, по словам специалиста, вакцинация необходима, но при этом нужно соблюдать индивидуальный подход к каждому пациенту. Вакцинация поможет избежать или самого коронавируса или тяжелого течения болезни у детей, у которых тоже встречаются неблагоприятные исходы из-за коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленобласти насчитывается около 100 тысяч жителей этой возрастной категории. Объемы партии «Спутника М» не раскрываются.

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