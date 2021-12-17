Законодательное собрание Петербурга может проводить заседания дистанционно

Комитет по законодательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга разработали концепцию о проведении слушаний в дистанционном режиме.

Заседания парламентских комитетов и комиссий могут начать проводиться онлайн по желанию депутатов. Также речь идет об отдельном участии в очных заседаниях в дистанционной форме. Об этом сообщается на сайте ЗакСа.

«Речь, прежде всего, идет о периодах действия в городе особых режимов: режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий, а также чрезвычайного и военного положения», — отмечается в сообщении.

Предложение было поддержано членами комитета. Было решено внести необходимые правки и замечания до 24 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 15 декабря Законодательное собрание начало работать в новом формате поименного голосования.