На Дальневосточном проспекте загорелся микроавтобус

В Невском районе Санкт-Петербурга 21 декабря произошло возгорание в микроавтобусе. На настоящий момент огонь удалось ликвидировать.

Все произошло около 08:41 в Невском районе на Дальневосточном проспекте, недалеко от дом а 57, корпус 1.

Спасатели в составе 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава отправились устранять инцидент. По прибытию выяснилось, что горит микроавтобус, в котором, в конечном счете выгорели все сгораемые части.

Пожар удалось устранить в 08:57, чуть больше чем за 15 минут.

Сведения о пострадавших в экстренные службы не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе разгорелся смертельный пожар в доме, который тушили больше часа, там же обнаружили неопознанный труп. Локализовать возгорание удалось только около 02:20. Огонь тушили 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.