На Дальневосточном проспекте загорелся микроавтобус

На Дальневосточном проспекте загорелся микроавтобус
Фото: Baltphoto

В Невском районе Санкт-Петербурга 21 декабря произошло возгорание в микроавтобусе. На настоящий момент огонь удалось ликвидировать.

Все произошло около 08:41 в Невском районе на Дальневосточном проспекте, недалеко от дом а 57, корпус 1.

Спасатели в составе 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава отправились устранять инцидент. По прибытию выяснилось, что горит микроавтобус, в котором, в конечном счете выгорели все сгораемые части.

Пожар удалось устранить в 08:57, чуть больше чем за 15 минут.

Сведения о пострадавших в экстренные службы не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе разгорелся смертельный пожар в доме, который тушили больше часа, там же обнаружили неопознанный труп. Локализовать возгорание удалось только около 02:20. Огонь тушили 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ленобласть микроавтобус невский район новости СПб пожар


 

Новости партнеров
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Дальневосточном проспекте загорелся микроавтобус
Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны 21 декабря
Песков: продвижение «Спутника V» более чем в 70 странах является ...
В Петербурге на 9 утра отмечаются пробки в 6 баллов
В Ленобласти похолодает до -26 градусов в среду
Отсутствие света в «Гранд Отеле Европа» обеспечило гостям вечер ...
В России средняя цена 1 квадратного метра на рынке первичного жилья выросла ...
Пик похолодания пройден: в Петербурге ожидаются снег и -12 градусов во вторник