Петербургский ЗакС принял отставку секретаря Горизбиркома Ждановой

Петербургский ЗакС принял отставку секретаря Горизбиркома Ждановой
Депутаты ЗакСа приняли заявление Марины Ждановой о досрочном прекращении полномочий. Фото: Законодательное Собрание Петербурга

В среду, 22 декабря, в парламенте Петербурга одобрили вопрос о лишении полномочий сотрудника избиркома.

Депутаты ЗакСа приняли заявление Марины Ждановой о досрочном прекращении полномочий на сегодняшнем заседании. По итогам тайного голосования за отставку проголосовали 46 депутатов и против — 1.

Нового кандидата определят уже в январе 2022 года.

Ранее свои должности покинули заместитель председателя Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии Алла Егорова и член горизбиркома Дмитрий Краснянский.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава ЦИК Памфилова раскритиковала выборы в Петербурге. Она напомнила, что в одном округе с Вишневский, который баллотировался в Госдуму и в городской парламент, появились еще два кандидата, сменившие перед выборами имена на Борисов Вишневских и отрастивших бороды.

Депутаты ЗакСа закс петербурга Марина Жданова


 

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