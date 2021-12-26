Салюты и пьяные люди: что раздражает россиян в Новый год

Чаще всего россиян в Новый год раздражают взрывы петард и праздничных салютов. Фото: Gazeta.SPb

Чаще всего россиян в Новый год раздражают взрывы петард и праздничных салютов. Фото: Gazeta.SPb

Каждого пятого жителя России в новогоднюю ночь раздражает шум от фейерверков и петард, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Согласно опросу, чаще всего россиян в Новый год раздражают взрывы петард и праздничных салютов. Из-за шума родители не могут уложить детей спать, а домашние питомцы начинают нервничать. Так ответили 19% респондентов.

Каждый десятый пожаловался на обилие алкоголя и множество пьяных людей вокруг. По мнению 7% опрошенных, самое раздражающее в ночь на 1 января — телевизионные программы: каждый год по телевизору показывают одни и те же лица.

Еще 3% признались, что их нервирует недосып из-за ночных гуляний. У россиян сбивается режим, постоянно хочется спать.

Как считают 23% россиян, Новый год — это всегда излишние расходы, плохо работающая сотовая связь, гора немытой посуды, дорогие поездки на такси и бесконечные звонки с поздравлениями.

Ничего в новогоднюю ночь не раздражает 28% россиян.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты дали советы, как уберечь новогоднюю елку от кошки.