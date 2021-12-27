Лавров заявил, что Россия не намерена унижаться в вопросе санкций со стороны Запада

Глава МИД планирует настаивать на соблюдении минских соглашений.

РФ не намерена унижаться и просить западных партнеров о снятии односторонних санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы МИД Сергея Лаврова Владимиру Соловьеву, опубликованном на YouTube-канале «Соловьев Live».

Ведущий начал разговор с того, что предстоящие переговоры будут идти по трем направлениям: первое – это общение с американскими партнерами, второе касается НАТО, третье имеет отношение к европейцам.

«Главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни и не замотали в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится, — отметил Лавров, — а чтоб был результат».

По его словам, США – главный партнер в переговорах, на американской стороне будет сосредоточен основной раунд переговоров. В числе важных тем: российско-американский договор о гарантиях безопасности и соглашение России и НАТО об ограничении рисков и угроз на европейском театре, как надеется Лавров, «невоенных» действий.

Кроме того, в МИДе заявили, Россия не будет унижаться ни перед кем и просить отмены санкций и не планирует превращать страну в «осажденную крепость» из-за санкций. Россия надеется на благоразумие со стороны Запада в этом вопросе, говорилось в прямом эфире. Кроме того, Лавров подчеркнул, что наша сторона планирует настаивать на соблюдении минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине.

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