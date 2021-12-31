Стали известны подробности разговора Путина и Байдена

Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в июне 2021 года. Фото: сайт Кремля

Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в июне 2021 года. Фото: сайт Кремля

Президент США Джозеф Байден в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул особую ответственность обеих стран за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, обсуждался, в частности, запуск переговоров по безопасности.

Главной темой разговора стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности РФ.

Напомним, 30 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Он длился 50 минут.

Разговор начался в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 мск).

Отметим, что это уже вторые переговоры двух президентов за последний месяц. Напомним, 7 декабря Путин и Байден поговорили по видеосвязи. Тогда их беседа продолжалась почти два часа. Особое внимание тогда уделилось украинскому кризису.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американский политический обозреватель Чак Девор заявил, что медленная реакция президента США Джо Байдена на политические вызовы может привести к новой войне.