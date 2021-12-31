Стали известны подробности разговора Путина и Байдена

Стали известны подробности разговора Путина и Байдена
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в июне 2021 года. Фото: сайт Кремля

Президент США Джозеф Байден в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул особую ответственность обеих стран за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, обсуждался, в частности, запуск переговоров по безопасности.

Главной темой разговора стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности РФ.

Напомним, 30 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Он длился 50 минут.

Разговор начался в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 мск).

Отметим, что это уже вторые переговоры двух президентов за последний месяц. Напомним, 7 декабря Путин и Байден поговорили по видеосвязи. Тогда их беседа продолжалась почти два часа. Особое внимание тогда уделилось украинскому кризису.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американский политический обозреватель Чак Девор заявил, что медленная реакция президента США Джо Байдена на политические вызовы может привести к новой войне.

владимир путин Джо Байден переговоры


 

Новости партнеров
Зотов оправдал плохую уборку снега в Петербурге нехваткой дворников
Зотов оправдал плохую уборку снега в Петербурге нехваткой дворников
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от "омикрона"
Повелий призвал жителей Петербурга
Повелий призвал жителей Петербурга "потерпеть" неубранный снег
Начавший карьеру в Петербурге Савельев лишает город федеральных денег
Начавший карьеру в Петербурге Савельев лишает город федеральных денег
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стали известны подробности разговора Путина и Байдена
На улице Тельмана произошло тройное ДТП
Глава Роспотребнадзора оценила заразность омикрон-штамма
Ночью в Приморском районе 20 спасателей тушили квартирный пожар
Банкам разрешили использовать еще один документ для подтверждения личности
Диетолог рассказала, чем заменить вредные продукты на новогоднем столе
Пенсионерам в России пообещали выплатить по 18 500 рублей после Нового года
Британские ученые назвали легкий способ определить рак