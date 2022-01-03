В 2022 году ремонт обойдется россиянам еще дороже, чем раньше

В 2022 году ремонт обойдется россиянам еще дороже, чем раньше. Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

В 2022 году ремонт обойдется россиянам еще дороже, чем раньше. Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

В 2022 году, чтобы сделать ремонт жители России должны быть готовы к тому, что придется выложить немаленькую сумму: услуги ремонтных бригад могут вырасти на 20%, а материалы подорожают на 10%.

Поставщики уже предупреждали, что с января цены на импортные чистовые материалы, сантехнику, керамогранит, декоративные люстры сильно поднимутся, отмечает директор ремонтно-строительной компании «Параллель» Тигран Симонян. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экспертов в области стройматериалов и ремонта.

Дороже всего, по мнению Симоняна, ремонтные работы будут стоить в середине и конце весны. Рост цен с этого момента может продолжиться примерно до конца лета 2022 года.

Также дизайнер Наталья Тарасевич подчеркнула, что уже в начале года могут подняться цены на штукатурку, кирпич — на 10%, а на сантехнику — на 7%. Обои, плитка и мебель так же будут дороже, но не сильно. Рост стоимости в ближайшее время по прогнозу эксперта составит около 20%. Тенденция повышения цены, как считает Тарасевич, связана со стабильно высоким спросом и дефицитом рабочей силы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице основательно займутся ремонтом 7 станций в ближайшие пять лет.