Шойгу заявил, что Россия не имеет права проигрывать в информационной войне

Глава Минобороны Сергей Шойгу сделал свое заявление в рамках фильма о работе Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны Сергей Шойгу сделал свое заявление в рамках фильма о работе Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Фото: Минобороны РФ

Сегодня на всех фронтах идет информационная война и Россия не имеет права в ней проигрывать. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Речь не идет о подаче информации в том или ином виде. По его словам, в настоящее время в мире идет ожесточенное противостояние в этой сфере.

Шойгу отметил в эфире телеканала «Звезда», что «сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские военные в рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане начали тренировки по предотвращению внештатных ситуаций.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.