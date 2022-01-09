Шойгу заявил, что Россия не имеет права проигрывать в информационной войне

Сегодня на всех фронтах идет информационная война и Россия не имеет права в ней проигрывать. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Речь не идет о подаче информации в том или ином виде. По его словам, в настоящее время в мире идет ожесточенное противостояние в этой сфере.
Шойгу отметил в эфире телеканала «Звезда», что «сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские военные в рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане начали тренировки по предотвращению внештатных ситуаций.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.