В Пулково 10 января задержан один рейс

В Пулково 10 января задержан один рейс
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В петербургском аэропорту задержали один рейс. Пассажиры вылетят с опозданием в Белгород. Остальные самолеты вылетят из города на Неве по расписанию.

Об этом стало известно в понедельник, 10 января. Как сообщили на официальном сайте аэровокзала, задерживается рейс в Белгород. Самолет с пассажирами должен был вылететь в 10:00.

По предварительной информации полет состоится в 10:25 вместо указанного до этого времени. Причина данного изменения уточняется.

Других изменений к данному часу не предвидится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый товарный знак Пулково вызвал у экспертов ассоциации с расчлененкой. На знаке присутствует иллюстрация голубого чемодана, который с двух сторон обхватывают руки.

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