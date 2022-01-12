В ЦИК предложили ЗакСу назначить Артюхову членом петербургской избирательной комиссии

В ЦИК предложили ЗакСу назначить Артюхову членом петербургской избирательной комиссии
ЦИК предложила ЗакСу назначить Ирину Артюхову членом петербургской избирательной комиссии. Фото: Законодательное Собрание Петербурга

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации предложила Законодательному Собранию Северной столицы назначить Ирину Артюхову членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

При этом Ирина Артюхова должна иметь право решающего голоса. Об этом сообщает ЦИК в среду, 12 января.

Как сообщила Gazeta.SPb начальник управления информации ЗакСа Елена Гаврищук в представительном органе государственной власти собираются проводить реорганизацию.

«В Законодательном Собрании планируется реорганизация следующих структурных подразделений: Управление по информации и общественным связям, Управление организационного обеспечения, Управление по приему граждан — Приёмная ЗакСа, Управление документационного обеспечения, Управление материально-технического обеспечения. Сотрудники этих управлений получили уведомления о предстоящем изменении условий труда или сокращении», — заявила Елена Гаврищук.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководитель аппарата ЗакСа Петербурга Субботин уйдет с должности.

ЗакС новости СПб цик


 

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