Двое погибли, четверо пострадали в лобовом ДТП в Ленобласти

В результате аварии погибли два человека. Фото: pixabay

В результате аварии погибли два человека. Фото: pixabay

На трассе А-114 в Ленинградской области сегодня произошло серьезное ДТП, жертвами которого стали два человека. Еще четверо госпитализированы.

Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Авария произошла в 15:20 в районе села Сомино Бокситогорского района. На дороге столкнулись два легковых автомобиля.

В результате лобового ДТП погибли два человека, еще четверо пострадали. На месте происшествия работают скорая помощь, сотрудники ГИБДД и МЧС.

Из-за аварии движение по трассе А-114 перекрыто. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении Плуталова и Левашовского не смогли разъехаться две легковушки.