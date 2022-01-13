Двое погибли, четверо пострадали в лобовом ДТП в Ленобласти

Двое погибли, четверо пострадали в лобовом ДТП в Ленобласти
В результате аварии погибли два человека. Фото: pixabay

На трассе А-114 в Ленинградской области сегодня произошло серьезное ДТП, жертвами которого стали два человека. Еще четверо госпитализированы.

Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Авария произошла в 15:20 в районе села Сомино Бокситогорского района. На дороге столкнулись два легковых автомобиля.

В результате лобового ДТП погибли два человека, еще четверо пострадали. На месте происшествия работают скорая помощь, сотрудники ГИБДД и МЧС.

Из-за аварии движение по трассе А-114 перекрыто. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении Плуталова и Левашовского не смогли разъехаться две легковушки.

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