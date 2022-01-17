Достоевского в Кузнечном переулке сменил Линченко

Достоевского в Кузнечном переулке сменил Линченко
Достоевского в Кузнечном переулке сменил Линченко. Фото: Instagram/urbanfresco

На месте портрета писателя Федора Достоевского в Кузнечном переулке, на которого неоднократно совершались покушения, появилось изображение вице-губернатора Петербурга Николая Линченко.

Достоевский снова пропал со стены в Кузнечном переулке. Вице-губернатор Николай Линченко назвал изображение писателя «актом вандализма», в связи с чем в центре города появилась новая работа «Суд Линченко». Об этом в своем Instagram рассказали сотрудники музея URBAN-фреска.

«Сегодня мы обнаружили портрет вице-губернатора Петербурга вместо Федора Михайловича. Разборки с Достоевским, безусловно, важнее, чем уборка города!» — отметили в Instagram.

После заявления вице-губернатора Достоевского снова закрасили, раньше писателя уже успешно удавалась отмыть, но в этот раз к проблеме решили подойти другим методом.

На запрос организации «Гражданский патруль» Линченко заявлял, что роспись с портретом Достоевского не согласовывалась, значит, нарушает законодательство о благоустройстве.

Портрет Достоевского на стене кузнечного переулка появился в год двухсотлетия писателя.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ноябре удалось отмыть потрет Достоевского в Кузнечном переулке. Фреска была закрашена коммунальными службами.

вандализм достоевский кузнечный переулок ленобласть николай линченко новости СПб


 

Новости партнеров
В Петербурге найдено тело пенсионерки с выколотыми глазами и изуродованными гениталиями
В Петербурге найдено тело пенсионерки с выколотыми глазами и изуродованными гениталиями
Невский проспект тонет под неубранным снегом
Невский проспект тонет под неубранным снегом
Губернатор Петербурга Беглов пополнил список своих невыполненных обещаний
Губернатор Петербурга Беглов пополнил список своих невыполненных обещаний
Умер Михаил Зеленский: раскрыты причина и подробности смерти телеведущего
Умер Михаил Зеленский: раскрыты причина и подробности смерти телеведущего
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Достоевского в Кузнечном переулке сменил Линченко
Петербуржцы будут получать одну платежку в ЖКХ
Скульптура фекалий на Марсовом поле повлекла за собой уголовное дело. ...
Врач рассказал, чем опасны бутерброды с сыром и маслом
«Обычный понедельник»: гигантская стрекоза уселась на одном из ...
Эпидемиологическая ситуация в Петербурге достигла негативного рекорда
«Единая Россия» настояла на снятии законопроекта о QR-кодах с ...
Как получить двойной налоговый вычет при покупке квартиры