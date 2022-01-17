Достоевского в Кузнечном переулке сменил Линченко

На месте портрета писателя Федора Достоевского в Кузнечном переулке, на которого неоднократно совершались покушения, появилось изображение вице-губернатора Петербурга Николая Линченко.

Достоевский снова пропал со стены в Кузнечном переулке. Вице-губернатор Николай Линченко назвал изображение писателя «актом вандализма», в связи с чем в центре города появилась новая работа «Суд Линченко». Об этом в своем Instagram рассказали сотрудники музея URBAN-фреска.

«Сегодня мы обнаружили портрет вице-губернатора Петербурга вместо Федора Михайловича. Разборки с Достоевским, безусловно, важнее, чем уборка города!» — отметили в Instagram.

После заявления вице-губернатора Достоевского снова закрасили, раньше писателя уже успешно удавалась отмыть, но в этот раз к проблеме решили подойти другим методом.

На запрос организации «Гражданский патруль» Линченко заявлял, что роспись с портретом Достоевского не согласовывалась, значит, нарушает законодательство о благоустройстве.

Портрет Достоевского на стене кузнечного переулка появился в год двухсотлетия писателя.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ноябре удалось отмыть потрет Достоевского в Кузнечном переулке. Фреска была закрашена коммунальными службами.