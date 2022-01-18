На проспекте Ударников в Петербурге тушили сауну в пятнадцатиэтажке

На проспекте Ударников в Петербурге тушили сауну в пятнадцатиэтажке. Фото: "Яндекс.Карты"

На проспекте Ударников в Петербурге тушили сауну в пятнадцатиэтажке. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга вспыхнула сауна на проспект Ударников, в доме 49, корпус 1.

Во вторник, 18 января, около 09:18 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в Красногвардейском районе. Спасатели выдвинулись на место, чтобы потушить загоревшуюся сауну.

Возгорание произошло на первом этаже пятнадцатиэтажного дома. Выяснилось, что в помещении сауны обгорела обстановка на площади 20 квадратных метров.

Спасатели в составе 3 единицы техники от МЧС и 12 человек личного состава принялись тушить пожар. Устранить инцидент удалось уже в 09:40.

Причины пожара на настоящий момент выясняются. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Петербурга женщина погибла при горении мусора ночью 17 января. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 22:31.