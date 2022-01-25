Поиски тела женщины, утонувшей на Крещение в реке Оредеж, продолжаются

Поисковые работы, которые были проведены в понедельник, 24 января, не дали желаемого результата. Тело утонувшей в реке Оредеж на Крещение женщины так и не удалось найти.

Водолазная группа «ДобротворецЪ» приступила к поискам около 10 утра понедельника. Работы длились целый день, — до 20:00 часов. К сожалению, найти женщину пока не удалось. Поиски продолжаются.

Трагедия произошла в ночь на 19 января рядом с деревней Выры. 40-летняя женщина прыгнула в необорудованную купель, в результате чего подводное течение могло унести ее под лед.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Гатчинском районе следственные органы возбудили уголовное дело по факту утопления женщины в реке Оредеж.